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Судаков: Лучший украинский комментатор? А я знаю только Вацко

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Виктору должно быть приятно

Судаков: Лучший украинский комментатор? А я знаю только Вацко

instagram.com/v.vatsko

Новина українською

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков ответил на вопрос об украинских футбольных комментаторах.

– Кто лучший комментатор в Украине для тебя?

– А я знаю только Вацко, – сказал Судаков.

Напомним, что не так давно Вацко вернулся к комментаторской работе, комментируя на Setanta английскую Премьер-Лигу.

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Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
19.03.2024 в 21:47
Судаков чмо, закрой поганый рот и учись играть в ФУТБОЛ , а не пиндеть прессе!!
Ответить
1
1
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Комментарии 1
pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
19.03.2024 в 21:47
Судаков чмо, закрой поганый рот и учись играть в ФУТБОЛ , а не пиндеть прессе!!
Ответить
1
1

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