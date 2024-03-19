Судаков: Лучший украинский комментатор? А я знаю только Вацко
Виктору должно быть приятно
instagram.com/v.vatsko
Хавбек "
– Кто лучший комментатор в Украине для тебя?
– А я знаю только Вацко, – сказал Судаков.
Напомним, что не так давно Вацко вернулся к комментаторской работе, комментируя на Setanta английскую Премьер-Лигу.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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19.03.2024 в 21:47
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