Судаков: Лучший украинский комментатор? А я знаю только Вацко

Хавбек " Шахтера " Георгий Судаков ответил на вопрос об украинских футбольных комментаторах.

– Кто лучший комментатор в Украине для тебя?

– А я знаю только Вацко, – сказал Судаков.

Напомним, что не так давно Вацко вернулся к комментаторской работе, комментируя на Setanta английскую Премьер-Лигу.