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Украинские арбитры будут работать на матчах элит-раунда отбора Евро-2024 U-17

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Украинцы обслужат поединки группы 7

Украинские арбитры будут работать на матчах элит-раунда отбора Евро-2024 U-17

Фото: ФК Рух

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Украинские арбитры Алексей Деревинский и Алексей Миронов будут работать на матчах элит-раунда отбора Евро-2024 (U-17) в группе 7.

Матчи пройдут в Австрии с 20-го по 26 марта. Кроме хозяев, участие в мини-турнире примут команды Норвегии, Испании и Словении.

Алексей Деревинский будет работать в качестве главного судьи, а Алексей Миронов - ассистента рефери на поединках Испания - Словения (23 марта) и Австрия - Испания (26 марта).

На матче Словения - Австрия (20 марта) Миронов выступит в роли ассистента арбитра из Северной Македонии Игоря Стойчевского, а Деревинский будет исполнять обязанности четвертого судьи.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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