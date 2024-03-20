Украинские арбитры будут работать на матчах элит-раунда отбора Евро-2024 U-17

Украинские арбитры Алексей Деревинский и Алексей Миронов будут работать на матчах элит-раунда отбора Евро-2024 (U-17) в группе 7.

Матчи пройдут в Австрии с 20-го по 26 марта. Кроме хозяев, участие в мини-турнире примут команды Норвегии, Испании и Словении.

Алексей Деревинский будет работать в качестве главного судьи, а Алексей Миронов - ассистента рефери на поединках Испания - Словения (23 марта) и Австрия - Испания (26 марта).

На матче Словения - Австрия (20 марта) Миронов выступит в роли ассистента арбитра из Северной Македонии Игоря Стойчевского, а Деревинский будет исполнять обязанности четвертого судьи.