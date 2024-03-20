Сегодня сборная Украины узнает соперников на ОИ-2024
Важный день для команды Руслана Ротаня
unn.ua
Сегодня, 20 марта, во французском Париже состоится жеребьевка футбольных Олимпийских игр-2024. Мероприятие начнется в 21:00 по Киеву.
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В процедуре будет фигурировать и сборная Украины U-23. Она получила место на Олимпиаде в качестве полуфиналиста последнего чемпионата Европы U-21.
Cогласно нынешнему рейтингу, "сине-желтые" попали в четвертую корзину.
Корзина 1. Франция, 1 место отбора в Азии, 2 место отбора в Азии, Аргентина.
Корзина 2. Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко.
Корзина 3. США, Египет, 3-е место отбора в Азии, Мали.
Корзина 4. Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.
Следует отметить, что при жеребьевке будет применяться географический принцип: в одну группу может попасть только одна команда из той или иной Конфедерации. По этой причине Украина точно не встретится с другими европейскими сборными (Франция, Испания, Израиль), Доминиканской Республикой и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в четвертую корзину.
Футбольный турнир Олимпиады-2024 состоится с 24 июля по 9 августа во Франции.
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