Сегодня сборная Украины узнает соперников на ОИ-2024

Сегодня, 20 марта, во французском Париже состоится жеребьевка футбольных Олимпийских игр-2024. Мероприятие начнется в 21:00 по Киеву.

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В процедуре будет фигурировать и сборная Украины U-23. Она получила место на Олимпиаде в качестве полуфиналиста последнего чемпионата Европы U-21.



Cогласно нынешнему рейтингу, "сине-желтые" попали в четвертую корзину.





Корзина 1. Франция, 1 место отбора в Азии, 2 место отбора в Азии, Аргентина.

Корзина 2. Испания, Новая Зеландия, Парагвай, Марокко.

Корзина 3. США, Египет, 3-е место отбора в Азии, Мали.

Корзина 4. Доминиканская Республика, Израиль, Украина, победитель межконтинентального плей-офф.

Следует отметить, что при жеребьевке будет применяться географический принцип: в одну группу может попасть только одна команда из той или иной Конфедерации. По этой причине Украина точно не встретится с другими европейскими сборными (Франция, Испания, Израиль), Доминиканской Республикой и победителем межконтинентального плей-офф, которые также включены в четвертую корзину.

Футбольный турнир Олимпиады-2024 состоится с 24 июля по 9 августа во Франции.