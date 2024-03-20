Крыськив рассказал о травме, из-за которой пропустит сбор олимпийской сборной
Игрок - о характере своего повреждения
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Дмитрий Крыськив назвал причину, по которой он не поехал в расположение олимпийской сборной Украины.
"Так получается, что я сыграл 4 игры за 12 дней. И во втором тайме с "Карпатами" почувствовал икроножную мышцу. Поехал на МРТ. Диагноз: отек с повреждением. Сейчас - в Киеве, восстанавливаюсь с реабилитологом", - сказал футболист в комментарии ТаТоТаке.
К слову, сегодня команда Руслана Ротаня узнает соперников на Олимпийских играх-2024. 25 марта олимпийская сборная Украины проведет товарищеский матч против Японии в городе Фукуока.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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