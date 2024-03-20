Ракетный удар РФ по Харькову: есть погибшие, поиски продолжаются
Количество жертв может увеличиться
ДСНС
В среду, 20 марта, Россия нанесла новый удар по Харькову. Уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших и трёх погибших. На месте "прилета" продолжаются поисковые работы.
Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
"На месте прилета очень большой пожар. Под завалами еще есть люди. Пока идет пожар, туда невозможно добраться. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - отметил Терехов.
Болвинов, в свою очередь, сообщил, что в результате атаки повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Загорелась обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.
По словам мэра Харькова - удар мог быть нанесен Искандером, хотя полиция сообщала о предполагаемом обстреле ракетой Х-59. Информация уточняется.
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