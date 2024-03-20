  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ракетный удар РФ по Харькову: есть погибшие, поиски продолжаются
В тренде

Ракетный удар РФ по Харькову: есть погибшие, поиски продолжаются

Общие новости

Количество жертв может увеличиться

Ракетный удар РФ по Харькову: есть погибшие, поиски продолжаются

ДСНС

Новина українською

В среду, 20 марта, Россия нанесла новый удар по Харькову. Уже известно о по меньшей мере пяти пострадавших и трёх погибших. На месте "прилета" продолжаются поисковые работы.

Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"На месте прилета очень большой пожар. Под завалами еще есть люди. Пока идет пожар, туда невозможно добраться. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - отметил Терехов.

Болвинов, в свою очередь, сообщил, что в результате атаки повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Загорелась обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции.

По словам мэра Харькова - удар мог быть нанесен Искандером, хотя полиция сообщала о предполагаемом обстреле ракетой Х-59. Информация уточняется.

По теме
yellow-arrow
ГУР совершило атаку на российский Энгельс. На авиабазе находилось 11 самолетов
yellow-arrow
В США очертили красные линии для Украины в использовании F-16
yellow-arrow
Крыськив рассказал о травме, из-за которой пропустит сбор олимпийской сборной
Харьков война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Игорь Терехов
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости