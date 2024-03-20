Штрафы за уклонение от мобилизации могут возрасти до 100 тыс. грн и больше

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны активно работает над рассмотрением правок к законопроекту о мобилизации. За уклонение от мобилизации предусматриваются штрафы.

Об этом сообщила депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает ТСН.

Фриз отмечает, что в рамках законопроекта от правительства предусмотрен рост штрафов за уклонение от мобилизации, однако точная сумма пока не определена. Штрафы могут достигать 100 тысяч гривен или больше.

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Депутат сообщила, что в настоящее время комитет отклонил возможность влияния на уклонистов запретом управления транспортными средствами, заморозкой банковских счетов или ограничением на выезд из страны.

Также парламентский комитет высказался против обязательного применения электронного кабинета для военнообязанных, предоставив возможность гражданам в возрасте от 18 до 60 лет самостоятельно обновлять свои данные через различные каналы, включая электронный кабинет, в случае введения военного положения. Ирина Фриз отметила, что это решение является альтернативой, а не требованием, и сообщила об отклонении идеи электронных повесток.

Она также сообщила, что 19 марта была принята норма, обязывающая районные администрации информировать малые громады, что освобождает старост от личной раздачи повесток.

Фриз заявила, что были внесены изменения в положения о конфискации транспортных средств у компаний, установив четкие критерии и ограничения для таких мер.

Комитет продолжает работать над поправками к законопроекту и планирует его дальнейшее усовершенствование. Фриз выразила надежду на то, что законопроект будет готов ко второму чтению в парламенте в ближайшие недели.

Она подчеркнула важность профессиональной подготовки, мотивации и изменения информационной политики для эффективной мобилизации и необходимости обеспечения соответствующими ресурсами. По ее словам, если эти условия будут выполнены, мобилизация не будет вызывать беспокойство среди населения.