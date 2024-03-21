Силы ПВО уничтожили все ракеты, которыми атаковала РФ. Среди сбитых целей - Кинжалы

В ночь на 21 марта российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23), Х-47М2 "Кинжал", а еще 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту- 95МС. Их выпустили из Волгодонска и Энгельса.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командир Воздушных Сил Николай Олещук.

По его словам, ракеты летели с севера, основное направление удара – Киев.

"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев! К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине!" – сказал Олещук.

Следует отметить, что это была первая атака на столицу за 44 дня. Есть повреждения в трех районах, ранены десять человек, в том числе ребенок 11 лет.