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Силы ПВО уничтожили все ракеты, которыми атаковала РФ. Среди сбитых целей - Кинжалы

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Силы ПВО уничтожили все ракеты, которыми атаковала РФ. Среди сбитых целей - Кинжалы

Слово і Діло

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В ночь на 21 марта российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23), Х-47М2 "Кинжал", а еще 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту- 95МС. Их выпустили из Волгодонска и Энгельса.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале командир Воздушных Сил Николай Олещук.

По его словам, ракеты летели с севера, основное направление удара – Киев.

"Ракеты заходили с севера, основное направление удара – Киев! К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые Сил обороны Украины. В результате успешной боевой работы все вражеские ракеты были сбиты на Киевщине!" – сказал Олещук.

Следует отметить, что это была первая атака на столицу за 44 дня. Есть повреждения в трех районах, ранены десять человек, в том числе ребенок 11 лет.

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Источник:
КМВА
Опубликовал: Александр Бураков
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