Ротань: Группа выпала достаточно сильная. Аргентина - один из главных фаворитов ОИ
На Олимпиаде слабых команд не бывает
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал результаты жеребьевки футбольного турнира ОИ-2024, по итогам которого наша команда попала в группу В вместе с Аргентиной, Марокко и третьим представителем Азии.
"Группа выпала достаточно сильная, впрочем, на Олимпиаде слабых команд и не бывает. Аргентина не нуждается в рекомендациях, это один из главных фаворитов турнира, еще и, скорее всего, с Месси в составе. С Марокко вскоре играет наша молодежная сборная, поэтому увидим потенциал африканцев.
Но все знают, какими щедрыми на таланты являются команды из этого региона. Свежий пример - выступление национальной сборной Марокко на последнем чемпионате мира. Что касается третьей команды Азии, то, может, это будет Япония, с которой нам предстоит встретиться в ближайшее время?
С сегодняшнего дня начинаем готовиться к форуму. Чтобы достойно показать себя, нашу страну и пытаться достичь самых высоких целей", - поделился Ротань.
Напомним, что Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.
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