Зеленский показал видео последствий ракетной атаки и призвал мировое сообщество остановить террор
Президент попросил партнёров предоставить Украине больше современных комплексов ПВО
Zelenskiy Official
Президент Владимир Зеленский после очередной массированной ракетной атаки россиян по Киеву заявил в своем Telegram-канале, что Украине нужны ведущие мировые системы противовоздушной обороны.
Глава государства подчеркнул, что подобные обстрелы украинских городов происходят в Украине ежедневно и каждую ночь. Впрочем, мировое сообщество способно покончить с этим террором, предоставив нашей стране новые системы ПВО.
Зеленский подчеркнул, что у россиян нет таких ракет, которые система Patriot не способна была бы уничтожить. Также президент отметил, что необходимость закрыть небо существует от Киева до Харькова, от Сум до Херсона, от Одессы до Донбасса. Главное условие для этого – политическая воля.
В ночь на 21 марта российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (KN-23), Х-47М2 "Кинжал", а также 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
Ракеты заходили с севера, главным направлением удара был Киев. По последним данным, в столице пострадали 13 человек.
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