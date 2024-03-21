"Повреждения есть". В ГУР прокомментировали удар по аэродрому Энгельс
Представитель разведки дал свой комментарий относительно налёта беспилотников на аэродром противника
Military Media Center
В результате взрывов на аэродроме в российском Энгельсе есть повреждения.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Сами россияне в публичных источниках сообщают о повреждениях по меньшей мере двух самолетов. Мы будем осторожны, уточним, что в результате этого инцидента, конечно, есть повреждения, данные собираются. Относительно того, кто проводил и чем проводил эту операцию – мы воздержимся от комментариев. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но грохот был знатный.
Энгельс остается очень важным элементом для российской стратегической авиации. И это то место, откуда поднимаются стратегические бомбардировщики, из которых летят ракеты по украинским гражданским и мирным городам. Кроме того, это источник потенциальной опасности и для европейских стран. В определенной степени для Путина – это стратегический объект, поэтому передислокация самолетов оттуда возможна, но использовать они его в дальнейшем будут пытаться. Это означает, что и дальше инциденты и на этом, и на других объектах будут продолжаться", - отметил разведчик.
В ночь на 20 марта в городе Энгельс Саратовской области прозвучали взрывы. Как впоследствии сообщили источники NV – за атакой стоит ГУР Минобороны Украины.
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