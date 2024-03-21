Порт в Санкт-Петербурге из-за возможных атак беспилотников прекратил отгружать селитру
Селитра - очень взрывоопасный материал
фото из свободных источников
Большой порт Санкт-Петербург на фоне атак беспилотников перестал переваливать селитру. Эту деятельность планируют вынести за пределы города, предположительно в Усть-Лугу.
Об этом сообщает российский "Коммерсантъ".
Перевалку селитры Большой порт Санкт-Петербурга прекратил в феврале. Для порта это означает потеря 3 миллионов тонн грузов в год.
"Для порта, который и так находится в непростом положении из-за потери торговых сделок с Европой, это достаточно существенный удар", - говорится в публикации.
По информации источников, операции приостановлены из-за запрета властей на фоне опасений атак беспилотников.
Перевалку селитры решили вынести за черту города. Рассматривают Усть-Лугу. Сейчас местный порт принимать селитру не готов – он нуждается в модернизации инфраструктуры.
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