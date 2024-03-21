СМИ: Флот РФ на Балтике потопил свой же рыболовный траулер. ВИДЕО
Что-то пошло не так
фото из свободных источников
Траулер "Капитан Лобанов" затонул после попадания в него ракеты ВМФ во время учений. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на родственника члена экипажа.
По его словам, это произошло 19 марта. В результате попадания ракеты в судно погибли 3 члена экипажа и еще четверо получили ранения. Ракета была выпущена во время учений Балтийского флота, утверждает он.
Власти Калининградской области РФ сообщали, что на борту траулера "Капитан Лобанов" произошел пожар, в результате которого несколько человек пострадали.
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