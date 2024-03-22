Оккупанты нанесли ракетные удары по крупнейшей ГЭС в Украине в Запорожье
К счастью, угроза прорыва нет
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Российские войска утром 22 марта атаковали Днепровскую ГЭС в Запорожье. На станции возник пожар, но угрозы прорыва дамбы нет.
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"К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине. Сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные" службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов. Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая", – сообщили в компании.
Всего во время массированной атаки РФ в Запорожье 22 марта прогремели 12 взрывов. Есть раненые, семь домов разрушены, десятки повреждены.
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"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Есть раненые, количество пострадавших уточняем", - рассказал он.
Как добавил глава ОВА, предварительно 7 домов разрушены, 35 повреждены.
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