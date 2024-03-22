Россия выпустила по Украине более 60 шахедов и почти 90 ракет – Зеленский

Ночью войска рф совершили самую большую за последнее время атаку на энергетику Украины.
Россия использовала более 60 "Шахедов" и около 90 ракет различных типов для ударов по украинской энергетике этой ночью, сообщил президент Зеленский.
"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей , инфраструктуру, дома и плотины", – подчеркнул он.
Также масштабную ракетную атаку прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.
"Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В части регионов есть перебои со светом",
Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС, сообщает Укргидроэнерго. Пожар на станции продолжается. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине контролируется.
ЗАЭС снова на грани блекаута - из-за ракетной атаки в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", - Энергоатом.
Пока известно о минимум 15 взрывах в Харькове - под ударом была энергетическая инфраструктура. В городе наблюдаются проблемы со светом и водоснабжением, - мэр Харькова Терехов
В Днепропетровской области повреждены энергообъекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Введены графики экстренных отключений, – ОВА.
В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры, - руководитель ОВА Сергей Борзов.
В Кировоградской области есть повреждения хозяйственного строения. Энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света, – ОВА.
В Хмельницком изуродованы объекты инфраструктуры, жилые дома. Есть 1 погибший человек и пострадавшие среди гражданских, – ОВА.
В Одессе из-за обстрела частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Без света пребывают 53 тысячи абонентов.
Во Львовской области беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине, сообщает ОВА. Также в Золочевском районе начался пожар в лесном массиве от падения обломков "шахеда".
В Сумской области временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов
В Ивано-Франковской области есть попадание по объекту критической инфраструктуры, – руководитель ОВА. Предварительно пострадал 1 человек.