Россия выпустила по Украине более 60 шахедов и почти 90 ракет – Зеленский

Ночью войска рф совершили самую большую за последнее время атаку на энергетику Украины.

Россия использовала более 60 "Шахедов" и около 90 ракет различных типов для ударов по украинской энергетике этой ночью, сообщил президент Зеленский.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей , инфраструктуру, дома и плотины", – подчеркнул он.

Также масштабную ракетную атаку прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

"Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В части регионов есть перебои со светом",

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