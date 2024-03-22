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Россия выпустила по Украине более 60 шахедов и почти 90 ракет – Зеленский

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Президент в очередной раз подчеркнул важность предоставления большего количества систем ПВО для защиты прифронтовых городов

Россия выпустила по Украине более 60 шахедов и почти 90 ракет – Зеленский

Hromadske

Новина українською

Ночью войска рф совершили самую большую за последнее время атаку на энергетику Украины.

Россия использовала более 60 "Шахедов" и около 90 ракет различных типов для ударов по украинской энергетике этой ночью, сообщил президент Зеленский.

"У российских ракет нет задержек, как у пакетов помощи нашему государству. У "шахедов" нет нерешительности, как у некоторых политиков. Важно понимать цену задержек и отложенных решений. Системы "Петриот" должны защищать Харьков и Запорожье, нужна ПВО, чтобы защитить людей , инфраструктуру, дома и плотины", – подчеркнул он.

Также масштабную ракетную атаку прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

"Есть попадание и повреждение объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях. Кроме этого, из-за обстрела обесточена одна из линий электропередачи, питающая ЗАЭС. В части регионов есть перебои со светом",

На данный момент известно о следующем:

  • По Запорожью россияне нанесли 12 ракетных ударов - поражены объекты инфраструктуры, разрушены 7 домов, повреждены - 35, есть пострадавшие. – председатель ОВА Иван Федоров.
  • Попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС, сообщает Укргидроэнерго. Пожар на станции продолжается. Угрозы прорыва нет, ситуация на плотине контролируется.
  • ЗАЭС снова на грани блекаута - из-за ракетной атаки в 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская", - Энергоатом.
  • Пока известно о минимум 15 взрывах в Харькове - под ударом была энергетическая инфраструктура. В городе наблюдаются проблемы со светом и водоснабжением, - мэр Харькова Терехов
  • В Днепропетровской области повреждены энергообъекты в Днепровском, Криворожском, Павлоградском и Каменском районах. От взрывной волны разбиты окна в домах. Есть перебои со светом и водоснабжением. Введены графики экстренных отключений, – ОВА.
  • В Винницкой области также попадание в объект критической инфраструктуры, - руководитель ОВА Сергей Борзов.
  • В Кировоградской области есть повреждения хозяйственного строения. Энергетики вынуждены ввести график аварийных отключений света, – ОВА.
  • В Хмельницком изуродованы объекты инфраструктуры, жилые дома. Есть 1 погибший человек и пострадавшие среди гражданских, – ОВА.
  • В Одессе из-за обстрела частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго. Без света пребывают 53 тысячи абонентов.
  • Во Львовской области беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры на Стрыйщине, сообщает ОВА. Также в Золочевском районе начался пожар в лесном массиве от падения обломков "шахеда".
  • В Сумской области временно введены графики аварийных отключений в населенных пунктах Сумского, Конотопского и Шосткинского районов
  • В Ивано-Франковской области есть попадание по объекту критической инфраструктуры, – руководитель ОВА. Предварительно пострадал 1 человек.
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Источник:
Президент Украины
Опубликовал: Александр Бураков
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