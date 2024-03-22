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Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей во время массированного ракетного удара по Украине

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Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей во время массированного ракетного удара по Украине

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В ночь на 22 марта противник нанес комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук.

Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. В частности:

  • 63 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ);
  • 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область – рф., ТОТ Крым);
  • 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);
  • 5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская обл.-рф.);
  • 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К - Тамбовская область - рф.);
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области);
  • 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. – рф.).

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:

  • 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
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Источник:
Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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