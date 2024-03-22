Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей во время массированного ракетного удара по Украине
Цели россияне запускали с семи направлений
Новинарня
В ночь на 22 марта противник нанес
Об этом
Всего враг применил 151 средство воздушного нападения. В частности:
- 63 ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ);
- 12 баллистических ракет "Искандер-М" (Белгородская область – рф., ТОТ Крым);
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из тринадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – акватория Каспийского моря);
- 5 крылатых ракет Х-22 (из пяти бомбардировщиков Ту-22М3 – Ростовская обл.-рф.);
- 7 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из десяти МиГ-31К - Тамбовская область - рф.);
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 (из двух Су-30 (Су-34) – ТОТ Запорожской области);
- 22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 (Белгородская, Курская обл. – рф.).
К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели:
- 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131";
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Командувач Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Святое пришествие. Босния и Герцеговина – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Плей-офф отбора на Евро-2024. Босния и Герцеговина - Украина 1:2. Стоило лишь перестать бояться
- Босния и Герцеговина – Украина. АУДИО онлайн трансляция полуфинального матча плей-офф ЕВРО-2024
- Легион Свобода России обнародовал потери личного состава и техники оккупантов в Белгородской и Курской областях
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн