В ДнепроГЭС попали 8 ракет, станция выведена из строя

В Днепровскую ГЭС во время атаки 22 марта попали восемь российских ракет. Станция выведена из строя, но угрозы прорыва нет.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления по вопросам противодействия преступности в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Белоусов.

"Сегодня произошла самая массированная атака на объекты энергоструктуры за последний год, это точно. Мы можем сказать, что, вместе с сегодняшней атакой, россияне неоднократно нападали на 136 объектов энергоструктуры в Украине, начиная с масштабного вторжения", - сказал он.

Представитель Офиса генпрокурора подчеркнул, что станция выведена из строя после атаки российских окупантов, в ГЭС попало восемь ракет.

"И все мы понимаем возможные последствия – Украина уже переживала последствия от поражения подобного объекта. Пока, насколько я знаю, из данных, которые мы получили, опасности для граждан нет, объект действительно выведен из строя. Я надеюсь, что наши коллеги из имеющих к этому отношение ведомств сделают все возможное для его восстановления, но поражения очень значительны", - заявил Белоусов.

Однако представитель Офиса Генпрокурора отметил, что пока угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.