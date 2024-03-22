Песков заявил, что для России "СВО" уже стала войной

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" для РФ уже стала войной.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", - сказал спикер российского диктатора.

По словам Пескова, Россия не может допустить существование на своих границах государства, которое "намерено задокументировано использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов".