Песков заявил, что для России "СВО" уже стала войной
РФ якобы не может допустить существование на своих границах государства, желающего "отобрать у нее Крым"
Getty Images / Global Images Ukraine
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" для РФ уже стала войной.
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", - сказал спикер российского диктатора.
По словам Пескова, Россия не может допустить существование на своих границах государства, которое "намерено задокументировано использовать любые методы, чтобы отобрать у нее Крым, не говоря уже о территории новых регионов".
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