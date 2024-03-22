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В Москве на концерте произошла стрельба. СМИ пишут о 40 убитых и более 100 раненых. ВИДЕО

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Неизвестные расстреляли посетителей концерта

В Москве на концерте произошла стрельба. СМИ пишут о 40 убитых и более 100 раненых. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В России очевидцы сообщают о стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, стрельба началась во время выступления группы "Пикник". По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.

По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Дом "Крокус Сити Холл" горит - над ним видны клубы черного дыма.

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Позже в телеграм-канале отметили:

Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв.

В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могла укрыться на 1-м этаже, часть отрезана огнем на четвертом этаже. Здание охвачено огнем.

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Пожарные не могут начать тушение и спасение - они ожидают спецназовцев.

В "Крокус Сити Холл" отправили 50 бригад скорой помощи.

Как позже сообщил источник 112, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" 40 человек погибли и более 100 ранены.

По предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.

Московский мэр Собянин отменил все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия в эти выходные.

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Комментарии
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Матч Футболович
22.03.2024 в 21:35
После обстрелов Запорожья, Харькова, ежедневных бомбардировок Часова Яра, Херсона - так хочется по-соболезновать, земля бетоном
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Комментарии 3
Матч Футболович
22.03.2024 в 21:35
После обстрелов Запорожья, Харькова, ежедневных бомбардировок Часова Яра, Херсона - так хочется по-соболезновать, земля бетоном
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0
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
22.03.2024 в 21:31
Уже пишут 130 дохлых бл*докатсапов и две сотни раненых... горяченький концерт получилсяSmoke on the Crokus and Fire in the sky!!!
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SSFC (Белозерье)
22.03.2024 в 21:30
А ну, хто там з наших загубив візитку?)
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