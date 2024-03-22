В Москве на концерте произошла стрельба. СМИ пишут о 40 убитых и более 100 раненых. ВИДЕО
Неизвестные расстреляли посетителей концерта
фото из соцсетей
В России очевидцы сообщают о стрельбе в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как отмечается, стрельба началась во время выступления группы "Пикник". По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Дом "Крокус Сити Холл" горит - над ним видны клубы черного дыма.
Позже в телеграм-канале отметили:
Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв.
В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могла укрыться на 1-м этаже, часть отрезана огнем на четвертом этаже. Здание охвачено огнем.
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Пожарные не могут начать тушение и спасение - они ожидают спецназовцев.
В "Крокус Сити Холл" отправили 50 бригад скорой помощи.
Как позже сообщил источник 112, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" 40 человек погибли и более 100 ранены.
По предварительным данным четверым преступникам удалось скрыться с места преступления.
Московский мэр Собянин отменил все спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия в эти выходные.
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