Это сознательная провокация спецслужб Путина. В ГУР Украины открестились от теракта в Подмосковье
Андрей Юсов заявил, что это стандартные методы Путина
фото из соцсетей
В Главном управлении разведки Минобороны Украины говорят, что нынешний терект в Подмосковье является сознательной провокацией режима Путина, о которой предупреждало международное сообщество.
Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде".
"Это сознательная провокация спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество. Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить", - сказал Юсов.
Напомним, что в городе Красногорск Московской области в концертном зале "Крокус Сити Холл" перед концертом группы "Пикник" вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу. Власти РФ сообщают о погибших и раненых, чье количество пока неизвестно. Билеты на концерт были раскуплены, в зале могли находиться более 2 тысяч человек. В результате взрыва гранаты в здании пожар, начала разрушаться крыша.
По данным СМИ, погибло от 20 до 40 человек, еще около 100 получили ранения.
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