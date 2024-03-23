Украинские силы ПВО ночью уничтожили 31 из 34 ирано-российских шахедов
Также были запуски четырех ракет С-300
фото - Генштаб ЗСУ
Минувшей ночью с 22 на 23 марта россияне использовали для атаки по украинской территории 34 ударных дрона Shahed. Оккупанты запустили их из Курской области РФ и из мыса Чауда в Крыму.
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.
Также россияне атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Под ударом находилась Донецкая область.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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