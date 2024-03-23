  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украинские силы ПВО ночью уничтожили 31 из 34 ирано-российских шахедов
В тренде

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 31 из 34 ирано-российских шахедов

Общие новости

Также были запуски четырех ракет С-300

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 31 из 34 ирано-российских шахедов

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Минувшей ночью с 22 на 23 марта россияне использовали для атаки по украинской территории 34 ударных дрона Shahed. Оккупанты запустили их из Курской области РФ и из мыса Чауда в Крыму.

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил уничтожен 31 "шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в отчете ПС ВСУ.

Также россияне атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Под ударом находилась Донецкая область.

Украинские силы ПВО ночью уничтожили 31 из 34 ирано-российских шахедов - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Несмотря на просьбы США? В России горит очередной нефтеперерабатывающий завод
yellow-arrow
Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф
yellow-arrow
Силы обороны уничтожили 1050 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Shahed-136 война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости