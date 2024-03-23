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Украинский тренер-коллаборационист Сергей Шевченко умер в Крыму

Общие новости

Он был действующим директором и тренером оккупационного футбольного клуба в Херсоне

Украинский тренер-коллаборационист Сергей Шевченко умер в Крыму

Фото: tavriya1958

Новина українською

Сегодня в крымской больнице умер Сергей Васильевич Шевченко, который во время оккупации Херсона возглавлял "Фрегат". После освобождения территории, украинский тренер отправился вместе с клубом в Крым, продолжая руководить командой.

Коллаборационист отпраздновал день рождения 4 марта, после чего был доставлен в больницу, где умер от инфаркта

После аннексии Крыма, где он в то время работал как тренер симферопольской "Таврии", Шевченко остался в Симферополе и два года руководил клубом ТСК "Таврия". После этого он переехал на Сахалин.

В 2016 тренер вернулся в Украину, где возглавил "Таврию", которая была возрождена на территории Херсонской области. В 2021 году он тренировал херсонский "Кристалл" и ФК "Николаев". Летом 2022 года в Херсоне Шевченко перешел на сторону оккупантов и возглавил фейковый футбольный клуб под названием "Фрегат", который создали на базе херсонского "Кристалла". После деоккупации Херсона Сергей поехал работать с новым клубом в Крым.

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Сергей Шевченко
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Источник:
facebook.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.03.2024 в 20:24
Суперцікава рубрика - пригоди та смерть проститута.
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Комментарии 2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
23.03.2024 в 20:24
Суперцікава рубрика - пригоди та смерть проститута.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
23.03.2024 в 20:06
То нехай тепер в кобздона автографи бере
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