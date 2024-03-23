Украинский тренер-коллаборационист Сергей Шевченко умер в Крыму

Сегодня в крымской больнице умер Сергей Васильевич Шевченко, который во время оккупации Херсона возглавлял "Фрегат". После освобождения территории, украинский тренер отправился вместе с клубом в Крым, продолжая руководить командой.

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После аннексии Крыма, где он в то время работал как тренер симферопольской "Таврии", Шевченко остался в Симферополе и два года руководил клубом ТСК "Таврия". После этого он переехал на Сахалин.

В 2016 тренер вернулся в Украину, где возглавил "Таврию", которая была возрождена на территории Херсонской области. В 2021 году он тренировал херсонский "Кристалл" и ФК "Николаев". Летом 2022 года в Херсоне Шевченко перешел на сторону оккупантов и возглавил фейковый футбольный клуб под названием "Фрегат", который создали на базе херсонского "Кристалла". После деоккупации Херсона Сергей поехал работать с новым клубом в Крым.