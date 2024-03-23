Петряк: Я очень соскучился по играм

Полузащитник "Полесья" Иван Петряк отметился первым голом за житомирян в контрольном матче со "Штурмом" (3:1). Футболист прокомментировал спарринг и свой главный момент.

Я очень соскучился по играм. Хотя это и товарищеская встреча, но для нас это важно, потому что была довольно сложная неделя: было по две тренировки, это можно сказать, были мини-сборы, возможно, немного устали. Но сегодня играли с очень неплохой командой. Много моментов получалось хорошо. Конечно, были ошибки, но это нормально, потому что ноги немного были уставшие. Первый гол - там мы, видимо, вместе занесли мяч. Был уже метр до ворот, хорошая передача от Лукаса и в четыре ноги мы занесли уже тот мяч в ворота. Конечно, еще нужно еще какое-то время, чтобы наработать полное понимание с ребятами, но тренировок много, активно работаем, разговариваем, много теоретических занятий, тренерский штаб постоянно подсказывает. Понимание по-немногу приходит. Адаптация совсем не нужна, потому что разговариваем мы на одном языке. Нужно еще какое-то время, но уже гораздо лучше понимаем.