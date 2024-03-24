Россияне ночью атаковали 29 крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 18 из них
Также применили и дроны
LB.ua
Они применили 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС для того, чтобы запустить 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Пилоты слетали с аэродрома в Энгельсе (РФ).
Также оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed". Районы пусков: Приморско-Ахтарск (Россия), мыс Чауда (Крым).
“К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей”, - говорится в отчете Командующего Воздушными Силами генерал-лейтенанта Николая Олещука.
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