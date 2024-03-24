Россияне ночью атаковали 29 крылатыми ракетами. Силы ПВО уничтожили 18 из них

Они применили 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС для того, чтобы запустить 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. Пилоты слетали с аэродрома в Энгельсе (РФ).

Также оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа "Shahed". Районы пусков: Приморско-Ахтарск (Россия), мыс Чауда (Крым).