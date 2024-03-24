Легионерский вопрос. Как новички с загранпаспортом влияют на Первую и Вторую лиги

Несмотря на полномасштабную войну, легионеры продолжают приезжать в Украину. Причем зарубежные гости не ограничиваются Премьер-лигой, а регулярно приобщаются и к низшим дивизионам. Только на этой неделе "Звягель" подписал норвежского вингера Джорджа Льюиса (успел отличиться с пенальти), а ЮКСА сообщил о прибытии бразильца Сантьяго Росиана и парагвайца Пабло Кастро.

Рядовой болельщик, которому не особо интересен перволиговый и второлиговый футбол, может скептически улыбнуться: мол, кто эти люди и есть ли от них реальная польза? На самом деле это резонный вопрос – действительно ли иностранцы, приглашенные сюда для поднятия общего уровня, дают соответствующий результат?

Мы решили выяснить это. Но предварительно отбросили исполнителей, уже имеющих бэкграунд в нашей стране – например, Габриэль Гомес Феррейра, ключевой защитник "Металлиста", приобрел опыт в "Днепре". Какой смысл говорить о классе этого персонажа, если мы раньше видели его на деле? Так что просмотрим тех, кто появился здесь с чистым листом и прошел какую-никакую дистанцию для оценки.

Игор Невес ("Карпаты")

Позиция: центральный нападающий

Статистика: 19 матчей, 8 голов, 1 результативная передача

Мирон Богданович сделал серьезную ставку на легионеров и частично за счет их мощности несется навстречу УПЛ. Думаем, почти ни у кого нет никаких сомнений, что львовяне оформят повышение – все же гандикап, обеспеченный над основной группой соперников, очень хороший. И тут стоит отдать должное бразильскому форварду Игору Невесу, который без всяких раскачиваний приступил к непосредственным обязанностям.

Примечательно, что в дебютных четырех турах южноамериканец трижды забил и отдал ассист – досталось "Хусту", "Буковине", "Прикарпатью" и "Кудривке-Новой". В дальнейшем частота несколько уменьшилась, однако Игорь не потерял в важности и добавил ближе к зимней паузе – пострадали харьковский "Металлист", "Агробизнес" и тернопольская "Нива".

Сейчас Невес является лучшим бомбардиром команды, но не чемпионата – будет интересно, сможет ли этот колоритный парень догнать остальных претендентов. Потенциал присутствует, достойные партнеры – также, поэтому есть небезосновательное ощущение, что весенняя часть Первой лиги удастся на славу.

Венди Геррейро (ЮКСА)

Позиция: центральный нападающий

Статистика: 15 матчей, 5 голов, 1 результативная передача

ЮКСА только стартовал в ПФЛ, оперативно укомплектовал состав, но уже сейчас может похвастаться рядом иностранцев. Кто-то едва не только что приступил к тренировкам, а кому-то отведена роль знакового винтика в системе – как вот Венди Геррейро. Бразилец с легендарным прозвищем Вава пока не дотягивает до иконы 60-х, однако работает над тем, чтобы его коллектив гарантировал участие в Первой лиге.

Пока все выглядит хорошо – Геррейро пробовался на родине, снувал по испанской Терсере (за "Таранкон" отличился 15 раз в 30-ти поединках) и пришелся по душе в Тарасовке. Мячи, организованные против фармов "Карпат" и запорожского "Металлурга", "Реала Фармы", "Кудривки" и "Чайки" изрядно помогли (особенно с последними – Венди занес в актив 1+1, благодаря чему ЮКСА победил 2:1). Следует похвалить и сам клуб – там достаточно грамотно интегрировали новичка, и дивиденды были получены практически сразу.

Габриэль Гоуларт (ЮКСА)

Позиция: правый вингер

Статистика: 15 матчей, 4 гола, 1 результативная передача

Габриэль Гоуларт присоединился к ЮКСА одновременно с Геррейро и тоже произвел хорошее впечатление. Вингер, который не закрепился в U-20 "Коритибы", начал профессиональный путь в "Униан Фредерикенсе" и вот 18 июля 2023-го пожал руку Николаю Цымбалу.

Гоуларт нравится техничностью и взвешенностью. Выйдя против борщаговской "Чайки", игрок распечатал ворота уже на 8 минуте – пронесся по флангу, принял мяч, следующим движением убрал защиту и бильярдно пробил. Видно, что у парня присутствует большой интеллект – он был продемонстрирован в борьбе с "Кудривкой" и стрыйской "Скалой" (дубль). Посмотрим, что произойдет дальше.

Матеус Паглиарини (ЮКСА)

Позиция: атакующий полузащитник

Статистика: 14 матчей, 8 голов, 1 результативная передача

Матеус Паглиарини стал третьим дополнением ЮКСЫ, преставленным в тот же день, что и его соотечественники. Универсальный полузащитник, больше тяготеющий к нападению, воспитывался в "Гремио" и "Жувентуде", а в 2023-м пересекся с Габриэлем в вышеупомянутом "Униан Фредерикенсе". И вот очередная остановка – Тарасовка.

Учитывая то, что Геррейро выделяется на фоне партнеров, а Гоуларт и Паглариани хорошо друг друга знают и чувствуют, ЮКСА получил мощное трио. Нельзя сказать, что один исполнитель – лучше, а другой – хуже; все отвечают за конкретные задачи, и от этого клуб остается в выигрыше. В ноябре вообще Николай Цымбал заявил следующее: "Считаю, что Матеус, Габриэль и Венди не потерялись бы и в командах УПЛ".

Хороший комплимент, подкрепленный цифрами – по крайней мере, Паглариани произвел фурор, о котором, возможно, услышали и в "вышке". 8 голов, причем серия из результативных ударов в 6 поединках подряд – как вам такое? Что важно, Матеус включается тогда, когда это очень критично – ЮКСА навязал соперничество "Звягелю" и во время очной встречи именно благодаря плеймейкеру отквитал пропущенный мяч (1:1).

Словом, мы зафиксировали отличный фидбек – бразилец является участником бомбардирской гонки, где пока занимает пятую-шестую строчку.

Надеемся, что и другие легионеры, которым представилась возможность наведаться в наши края, тоже получат хорошие отзывы. Многие присоединились в межсезонье, некоторых, например, в "Звягель" делегировало "Полесье" – вырисовывается крайне горячая весна.

Фото - ФК "Карпаты", ФК ЮКСА