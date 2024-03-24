Во время ночных обстрелов российская ракета залетела на территории Польши. За ней наблюдали

Российская Федерация атаковала сегодня ночью не только территорию Украины. Одна из ракет влетела в воздушное пространство Польши вблизи населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве. Об этом сообщает официальная Варшава.

"В 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных сегодня ночью авиацией дальнего действия Российской Федерации. Целями ударов были города Западной Украины", – сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

В общей сложности ракета находилась над территорией НАТО ровно 39 секунд. За ней велось наблюдение.

"Сегодня ночью были задействованы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Поднята в воздух, в частности, польская авиация и авиация союзников. Польская армия непрерывно следит за ситуацией на украинской территории и находится в постоянной боевой готовности, чтобы обеспечить безопасность польского воздушного пространства", – говорится в сообщении командования.

Подполковник Яцек Горышевский, являющийся представителем Оперативного командования Вооруженных Сил Польши, заявил, что поляки понимали, что ракета не улетит вглубь страны.

"Наши радиолокационные системы наблюдали за объектом все время, пока он находился в нашем воздушном пространстве. Мы знали траекторию полета, было понятно, что этот объект не направится вглубь нашей страны", – сказал в комментарии RMF FM подполковник Яцек Горышевский, спикер Оперативного командования Вооруженных Сил Польши.

Это уже второй случай, когда российская ракета залетела на территорию Польши. В декабре 2023 года снаряд пробыл в воздушном пространстве НАТО менее трех минут.