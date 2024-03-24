Россия ударила по Львовской области Кинжалами. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры

Российская армия попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Максим Козыряцкий.

“Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области кинжалами.

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место”, – говорится в сообщении главы ОВА.