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Россия ударила по Львовской области Кинжалами. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры

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Прилетело и на запад Украины

Россия ударила по Львовской области Кинжалами. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры

Беларускі Гаюн

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Российская армия попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Максим Козыряцкий.

“Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области кинжалами.

Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.

Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место”, – говорится в сообщении главы ОВА.

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Добавим, что жители Львовщины сообщили, что с начала воздушной тревоги до взрывов прошло всего несколько минут.

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Кинжал Максим Козицкий Миг-31к война с россией
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Источник:
Максим Козицький в телеграм
Опубликовал: Максим Кучер
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