Россия ударила по Львовской области Кинжалами. Зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры
Прилетело и на запад Украины
Беларускі Гаюн
Российская армия попала в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщил глава тамошней ОВА Максим Козыряцкий.
“Во время воздушной тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области кинжалами.
Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью.
Пожарных, тушивших пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место”, – говорится в сообщении главы ОВА.
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Добавим, что жители Львовщины сообщили, что с начала воздушной тревоги до взрывов прошло всего несколько минут.
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Источник:Максим Козицький в телеграм
Опубликовал: Максим Кучер
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