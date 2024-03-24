Экс-игрок Оболони и Металлиста присоединился к российскому клубу
Артур Мурза присоединился к клубу второй лиги
Скриншот: ТК Футбол
Украинский вингер Артур Мурза присоединился к российскому клубу второй лиги "Муром", об этом сообщает transfermarkt.
Ранее было известно, что уроженец донецкой области
Добавим, что Артур Мурза в Украине известен по выступлениям за "Мариуполь", "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь". В январе 2022 года он перешел в "Металлист", за который не провел ни одного официального поединка.
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Источник:transfermarkt
Опубликовал: Владислав Шарапа
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