Экс-игрок Оболони и Металлиста присоединился к российскому клубу

Украинский вингер Артур Мурза присоединился к российскому клубу второй лиги "Муром", об этом сообщает transfermarkt.

Ранее было известно, что уроженец донецкой области находился на просмотре у "Химок", однако так и не подписал контракт с клубом.

Добавим, что Артур Мурза в Украине известен по выступлениям за "Мариуполь", "Волынь", краматорский "Авангард", "Горняк-Спорт" и "Оболонь". В январе 2022 года он перешел в "Металлист", за который не провел ни одного официального поединка.