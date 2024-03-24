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Когут: Тот международный опыт, которым мы обогатились в Германии, обязательно пригодится

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Команда играла спарринг в Эссене

Когут: Тот международный опыт, которым мы обогатились в Германии, обязательно пригодится

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

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Голкипер "Вереса" Богдан Когут поделился впечатлениями от поездки в Германию и благотворительного матча ривненчан с "Рот-Вайссом" (1:3).

Расстояние от Ровно до Эссена около 1550 километров и преодолеть его сначала на клубном автобусе до польского Катовице, а затем на самолете, довольно трудно. Но тот теплый гостеприимный прием, который нам устроили в Эссене, минимизировал усталость от этого переезда. Не говоря уже о впечатлениях от противостояния с амбициозным "Рот-Вайсом", который прилагает усилия, чтобы пробиться во Вторую Бундеслигу.

Это был благотворительный матч и вырученные средства будут использованы, в частности, на развитие Академии "Вереса", два воспитанника которой 16-летний Анатолий Выдрич и 15-летний Александр Наумов, кстати, дебютировали за основную команду именно с "Рот-Вайсом".

Тот международный опыт, которым мы обогатились в Германии, обязательно пригодится.

Ничего страшного не произошло, что потерпели поражение, поработаем над ошибками и в следующий раз сыграем лучше. Пока же главное, что практически все футболисты "Вереса" получили игровую практику в поединке с сильным оппонентом.

Следующий матч "Верес" сыграет против "Кривбасса" в 22-м туре УПЛ. Матч состоится в субботу, 30-го марта.

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Богдан Когут Верес (Ровно)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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