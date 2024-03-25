  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами: обломками поврежден жилой дом, есть пострадавшие
В тренде

Оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами: обломками поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Общие новости

ПВО сбило обе ракеты

Оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами: обломками поврежден жилой дом, есть пострадавшие

Українська правда

Новина українською

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев.

Около 10:30 противник нанес удар по столице двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Обе цели уничтожены, их тип уточняется

Как сообщили в Киевской местной военной администрации, в результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Уже известно о четырёх пострадавших.

"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

В то же время, мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вызовы экстренных служб также есть в Соломенском и Днепровском районах города.

В Голосеевском районе обломки ракеты обнаружены в лесополосе - информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

По теме
yellow-arrow
Япония U-23 - Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Ротань объявил состав олимпийской сборной Украины на матч с Японией U-23
yellow-arrow
В Одессе поврежден объект энергетики, в Николаеве пострадали 11 человек. Последствия атаки дронов на юг
Киев война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Виталий Кличко
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости