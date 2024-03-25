Оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами: обломками поврежден жилой дом, есть пострадавшие

В понедельник, 25 марта, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев.

Около 10:30 противник нанес удар по столице двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Обе цели уничтожены, их тип уточняется

Как сообщили в Киевской местной военной администрации, в результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Уже известно о четырёх пострадавших.

"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.

В то же время, мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вызовы экстренных служб также есть в Соломенском и Днепровском районах города.

В Голосеевском районе обломки ракеты обнаружены в лесополосе - информация о пострадавших и разрушениях не поступала.