Оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами: обломками поврежден жилой дом, есть пострадавшие
ПВО сбило обе ракеты
Українська правда
В понедельник, 25 марта, российские оккупанты совершили очередную ракетную атаку на Киев.
Около 10:30 противник нанес удар по столице двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Обе цели уничтожены, их тип уточняется
Как сообщили в Киевской местной военной администрации, в результате работы ПВО было зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Уже известно о четырёх пострадавших.
"По предварительной информации, в результате ракетной атаки на Киев зафиксировано падение обломков в Печерском районе. Поврежден жилой дом. Оперативные службы следуют на место происшествия", - заявил начальник КМВА Сергей Попко.
В то же время, мэр столицы Виталий Кличко добавил, что вызовы экстренных служб также есть в Соломенском и Днепровском районах города.
В Голосеевском районе обломки ракеты обнаружены в лесополосе - информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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