Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан мобилизуется в бригаду Нацгвардии Хартия

Знаменитый украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что мобилизуется в ряды 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

Об этом Сергей Жадан сообщил корреспондент СТБ, информирует Zaxid.net.

Он отметил, что присоединится к "Хартии" вместе с одним из харьковских музыкантов.

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"Мне кажется, что сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов. Есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну и есть граждане, которые пытаются ответственности избежать. Войско всех равняет, потому что это отражение украинского общества", - отметил Жадан.

Отметим, что 49-летний Сергей Жадан – популярный украинский писатель, музыкант, лидер группы "Жадан и собаки" и проекта "Линия Маннергейма". С начала полномасштабного вторжения Сергей Жадан активно волонтерит и помогает военным.

Жадан стал лауреатом ряда интернациональных премий. В частности, германской премии Анны Арендт "за политическое мышление", шведской премии имени Курта Тухольского, премию свободы от германского фонда Франка Ширрмахера и т.д. Польская Gazeta Wyborcza объявила Сергея Жадана человеком 2022 года. В том же году Комитет литературоведческих наук польской академии наук выдвинул харьковского поэта Сергея Жадана на Нобелевскую премию с литературы.