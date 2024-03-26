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СБУ задержала диверсантов ФСБ РФ, пытавшиеся взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. ВИДЕО

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Диверсантов задержали "на горячем"

СБУ задержала диверсантов ФСБ РФ, пытавшиеся взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. ВИДЕО

ssu.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности предотвратила российскую диверсию на стратегически важном объекте "Укрзализныци". В результате спецоперации в Полтавской области "на горячем" задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что для диверсии диверсанты заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава.

В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку с помощью пульта дистанционного управления.

Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте преступления.

В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.

У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором – кадровым сотрудником 5 службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года.

По данным следствия, вражескими пособниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.

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Комментарии
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terber (ternopil)
26.03.2024 в 17:03
бл.ть ще скіьки того га.на в тій країн
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Комментарии 1
terber (ternopil)
26.03.2024 в 17:03
бл.ть ще скіьки того га.на в тій країн
Ответить
0
0

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