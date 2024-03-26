СБУ задержала диверсантов ФСБ РФ, пытавшиеся взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. ВИДЕО
Диверсантов задержали "на горячем"
ssu.gov.ua
Служба безопасности предотвратила российскую диверсию на стратегически важном объекте "Укрзализныци". В результате спецоперации в Полтавской области "на горячем" задержаны два агента ФСБ. Злоумышленники пытались взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что для диверсии диверсанты заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава.
В дальнейшем злоумышленники планировали привести взрывчатку с помощью пульта дистанционного управления.
Но фигуранты не успели этого сделать, поскольку были задержаны сотрудниками СБУ прямо на месте преступления.
В случае совершения подрыва оккупанты надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для ВСУ.
У задержанных изъяты мобильные телефоны, с которых они координировали преступные действия со своим российским куратором – кадровым сотрудником 5 службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.
Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года.
По данным следствия, вражескими пособниками оказались жители Киевской и Харьковской областей.
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