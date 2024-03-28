Ракеты ПВО, дроны, танковые снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Также Украину в скором времени ждёт получение ракет к Patriot и 20 БМП Marder
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. В частности были переданы беспилотники, снаряды калибра 155 мм и боекомплект для танков Leopard.
Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства.
Также ВСУ получат:
- 14 гусеничных машин-вездеходов Warthog;
- снаряды для Leopard 2;
- 6 машин разминирования Wisent 1;
- 2 мостоукладчика Biber;
- 1 машину эвакуации BergePanzer 2;
- 14 БПЛА VECTOR;
- 30 БПЛА RQ-35;
- 180 систем обнаружения дронов RF 360;
- 2 000 антитепловизионных пончо;
- 2 аварийных генератора
Кроме того, Берлин поставил 18 000 155-мм снарядов, 24 000 гранатометных снарядов калибра 40-мм, 2 056 гранатометов RGW90 Matador и 70 гранатометов H&K GMG.
Немецкая сторона указала, что в ближайшее время намерена передать ВСУ ракеты к системам ЗРК Patriot, 20 боевых бронемашин Marder и командный автомобиль Bronco ATTC.
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