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Ракеты ПВО, дроны, танковые снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

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Также Украину в скором времени ждёт получение ракет к Patriot и 20 БМП Marder

Ракеты ПВО, дроны, танковые снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

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Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. В частности были переданы беспилотники, снаряды калибра 155 мм и боекомплект для танков Leopard.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства.

Также ВСУ получат:

  • 14 гусеничных машин-вездеходов Warthog;
  • снаряды для Leopard 2;
  • 6 машин разминирования Wisent 1;
  • 2 мостоукладчика Biber;
  • 1 машину эвакуации BergePanzer 2;
  • 14 БПЛА VECTOR;
  • 30 БПЛА RQ-35;
  • 180 систем обнаружения дронов RF 360;
  • 2 000 антитепловизионных пончо;
  • 2 аварийных генератора

Кроме того, Берлин поставил 18 000 155-мм снарядов, 24 000 гранатометных снарядов калибра 40-мм, 2 056 гранатометов RGW90 Matador и 70 гранатометов H&K GMG.

Немецкая сторона указала, что в ближайшее время намерена передать ВСУ ракеты к системам ЗРК Patriot, 20 боевых бронемашин Marder и командный автомобиль Bronco ATTC.

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Источник:
bundesregierung
Опубликовал: Александр Бураков
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