Ракеты ПВО, дроны, танковые снаряды: Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия сегодня, 28 марта, обновила список военной помощи, которую уже передала Украине. В частности были переданы беспилотники, снаряды калибра 155 мм и боекомплект для танков Leopard.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте немецкого правительства.

Также ВСУ получат:

14 гусеничных машин-вездеходов Warthog;

снаряды для Leopard 2;

6 машин разминирования Wisent 1;

2 мостоукладчика Biber;

1 машину эвакуации BergePanzer 2;

14 БПЛА VECTOR;

30 БПЛА RQ-35;

180 систем обнаружения дронов RF 360;

2 000 антитепловизионных пончо;

2 аварийных генератора

Кроме того, Берлин поставил 18 000 155-мм снарядов, 24 000 гранатометных снарядов калибра 40-мм, 2 056 гранатометов RGW90 Matador и 70 гранатометов H&K GMG.

Немецкая сторона указала, что в ближайшее время намерена передать ВСУ ракеты к системам ЗРК Patriot, 20 боевых бронемашин Marder и командный автомобиль Bronco ATTC.