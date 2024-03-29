Силы Обороны обезвредили еще 820 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери российской армии в большой войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки Силы Обороны ликвидировали около 820 оккупантов.

Также следует отметить уничтожение 28 артиллерийских систем, 27 бронированных машин и вывод из строя шести средств ПВО.

Общие боевые потери России в период с 24.02.2022 по 29.03.2024 составляют: