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Силы Обороны обезвредили еще 820 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Также было уничтожено более 160 единиц боевой техники

Силы Обороны обезвредили еще 820 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях врага

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Генеральный штаб ВСУ подытожил потери российской армии в большой войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки Силы Обороны ликвидировали около 820 оккупантов.

Также следует отметить уничтожение 28 артиллерийских систем, 27 бронированных машин и вывод из строя шести средств ПВО.

Общие боевые потери России в период с 24.02.2022 по 29.03.2024 составляют:

  • личного состава - около 440790 (+820) чел;
  • танков - 6922 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 13264 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 10991 (+28) ед;
  • РСЗО - 1023 (+2) ед;
  • средства ПВО - 735 (+6) ед;
  • самолетов - 347 (+0) ед;
  • вертолетов - 325 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8656 (+56);
  • крылатые ракеты - 2022 (+5);
  • корабли /катера - 26 (+0) ед;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед;
  • специальная техника - 1807 (+7).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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