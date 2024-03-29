  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Баранка подтвердил, что покидает пост главы комитета этики и честной игры УАФ
В тренде

Баранка подтвердил, что покидает пост главы комитета этики и честной игры УАФ

Общие новости
Обновлено

Новое руководство УАФ не пояснило причин такого решения

Баранка подтвердил, что покидает пост главы комитета этики и честной игры УАФ

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка подтвердил что он покидает свой пост.

– Соответствует ли действительности информация, что УАФ не продлила с вами контракт? Объяснила ли УАФ такое решение и согласны ли вы с этим объяснением? Известно ли вам, кто заменит вас в должности?

– Да, информация правдивая. Они не дали мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это совершенно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мой пост.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До сих пор открыта возможность, что мы придем к определенному согласию и продолжим сотрудничество как внешняя сторона в рамках мониторинга.

Это был длительный период здесь для меня, и мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами. У меня всегда будет Украина в сердце и буду всегда в распоряжении на случай, если УАФ понадобится моя помощь.

По теме
yellow-arrow
Зеленский уволит двух заместителей Ермака, - СМИ
yellow-arrow
Альтман - об обстрелах Одессы: Когда тебя это не касается, то к этому можно относиться более или менее сдержанно, но когда касается – это уже совсем другое
yellow-arrow
СБУ на Сумщине задержала наводчицу РФ, ей грозит пожизненное заключение. ФОТО
Комитет по этике и честной игре Франческо Баранка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости