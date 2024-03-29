Баранка подтвердил, что покидает пост главы комитета этики и честной игры УАФ

Глава комитета этики и честной игры УАФ Франческо Баранка подтвердил что он покидает свой пост .

– Соответствует ли действительности информация, что УАФ не продлила с вами контракт? Объяснила ли УАФ такое решение и согласны ли вы с этим объяснением? Известно ли вам, кто заменит вас в должности?

– Да, информация правдивая. Они не дали мне никакой конкретной причины, но я, конечно, принимаю их решение. Это совершенно нормально, что они хотят перемен. Я не знаю, кто займет мой пост.

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До сих пор открыта возможность, что мы придем к определенному согласию и продолжим сотрудничество как внешняя сторона в рамках мониторинга.

Это был длительный период здесь для меня, и мы имели отличные результаты в борьбе с договорными матчами. У меня всегда будет Украина в сердце и буду всегда в распоряжении на случай, если УАФ понадобится моя помощь.