Зеленский поручил рассмотреть петицию о запрете доступа к онлайн-казино для военных
В последнее время это очень обсуждаемая тема
BBC
Президент Украины отреагировал на петицию о запрете доступа к онлайн-казино для военных, которая собрала 26 041 подпись.
Владимир Зеленский поручил главе СБУ, Минцифры и СНБО проанализировать возможности для введения ограничений на работу онлайн-казино.
"Сегодня очень быстро собрала необходимые голоса петиция по тематике казино – онлайн-платформ игральных. О том, как это распространено и как это влияет на часть общества", – отметил глава государства.
В частности, в петиции идет речь о необходимости запрета доступа к онлайн-казино для военных, запрет рекламы азартных игр с использованием символики ВСУ, а также сотрудничество операторов азартных игр с ВСУ через благотворительные фонды.
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Также в петиции говорится о запрете ломбардам принимать дроны, тепловые звезды и другие товары военного назначения и обязательства для интернет-провайдеров и мобильных операторов блокировать веб-сайты мобильных казино.
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