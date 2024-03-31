Россияне ночью атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и 11 ударными БпЛА
ПВО справилась с большинством
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В ночь с 30 на 31 марта россияне нанесли очередной удар с воздуха по территории Украины.
Для этого они применили самолеты стратегической авиации Ту-95мс и использовали 14 крылатых ракет Х-101/Х-555. Районы пусков – Саратовская область.
Также из Приморско-Ахтарска (РФ) и из оккупированного Крыма было запущено 11 ударных дронов и баллистическая ракета "Искандер-М". С ТОТ Запорожья атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59.
“К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в отчете Командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.
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