Россияне ночью атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и 11 ударными БпЛА

В ночь с 30 на 31 марта россияне нанесли очередной удар с воздуха по территории Украины.

Для этого они применили самолеты стратегической авиации Ту-95мс и использовали 14 крылатых ракет Х-101/Х-555. Районы пусков – Саратовская область.

Также из Приморско-Ахтарска (РФ) и из оккупированного Крыма было запущено 11 ударных дронов и баллистическая ракета "Искандер-М". С ТОТ Запорожья атаковали управляемой авиационной ракетой Х-59.