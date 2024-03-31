Россияне третий раз подряд атаковали тот же инфраструктурный объект на Львовщине. Погиб мужчина
Очередной террор от Москвы
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Во время воздушной атаки россиян в ночь с 30 на 31 марта ракеты долетели до Запада Украины. Как сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий, террористы били в ту же точку, что и недавно.
“Во время воздушной тревоги, которая длилась с 05:01 по 06:27, враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры на Львовщине, который был его целью 24 и 29 марта.
Разрушено админздание. Был пожар. Пожарные оперативно потушили ее”, - говорится в отчете главы ОВА.
Известно, что в результате удара погиб один человек. Пока спасатели работают над разбором завалов, ведь под ними еще могут быть люди.
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