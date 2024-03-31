Второй тайм матча Заря - Металлист 1925 отложен из-за воздушной тревоги
2 игры на паузе
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
После первого тайма матча 22-го тура УПЛ "Заря" переигрывает "Металлист 1925" со счетом 1:0. На 41-й минуте голом отметился Герреро.
Вторую половину встречи вовремя начать не удалось - в Киеве и области объявили воздушную тревогу.
К слову, параллельный поединок в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо" на паузе по той же причине. Правда, там команды не успели доиграть даже первый тайм.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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