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Второй тайм матча Заря - Металлист 1925 отложен из-за воздушной тревоги

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2 игры на паузе

Второй тайм матча Заря - Металлист 1925 отложен из-за воздушной тревоги

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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После первого тайма матча 22-го тура УПЛ "Заря" переигрывает "Металлист 1925" со счетом 1:0. На 41-й минуте голом отметился Герреро.

Вторую половину встречи вовремя начать не удалось - в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

К слову, параллельный поединок в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо" на паузе по той же причине. Правда, там команды не успели доиграть даже первый тайм.

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Заря (Луганск) УПЛ Металлист 1925 (Харьков) Воздушная тревога
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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