Второй тайм матча Заря - Металлист 1925 отложен из-за воздушной тревоги

После первого тайма матча 22-го тура УПЛ "Заря" переигрывает "Металлист 1925" со счетом 1:0. На 41-й минуте голом отметился Герреро.

Вторую половину встречи вовремя начать не удалось - в Киеве и области объявили воздушную тревогу.

К слову, параллельный поединок в Полтаве между "Ворсклой" и "Динамо" на паузе по той же причине. Правда, там команды не успели доиграть даже первый тайм.