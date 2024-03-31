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Тревога завершилась. Заря и Металлист 1925 начали второй тайм

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Это было недолго

Тревога завершилась. Заря и Металлист 1925 начали второй тайм

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

"Заря" и "Металлист 1925" начали второй тайм очного противостояния. Напомним, что вовремя стартовать не удалось из-за угрозы в Киеве ракетной атаки. Воздушная тревога в Киевской области продолжалась 23 минуты.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Зари" (1:0). На 41-й минуте гол забил Герреро.

UA-Футбол проводит текстовые трансляции поединков УПЛ. Вы можете следить за событиями в этой игре на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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