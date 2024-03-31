Тревога завершилась. Заря и Металлист 1925 начали второй тайм

"Заря" и "Металлист 1925" начали второй тайм очного противостояния. Напомним, что вовремя стартовать не удалось из-за угрозы в Киеве ракетной атаки. Воздушная тревога в Киевской области продолжалась 23 минуты.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Зари" (1:0). На 41-й минуте гол забил Герреро.

UA-Футбол проводит текстовые трансляции поединков УПЛ. Вы можете следить за событиями в этой игре на нашем сайте.