Тревога завершилась. Заря и Металлист 1925 начали второй тайм
Это было недолго
Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
"Заря" и "Металлист 1925" начали второй тайм очного противостояния. Напомним, что вовремя стартовать не удалось из-за угрозы в Киеве ракетной атаки. Воздушная тревога в Киевской области продолжалась 23 минуты.
Первый тайм завершился с минимальным преимуществом "Зари" (1:0). На 41-й минуте гол забил Герреро.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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