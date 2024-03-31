Террористы мешают проводить матчи. Три поединки УПЛ были на паузе из-за воздушных тревог

Из-за действий российских террористов сегодня, 31-го марта, в части Украины объявляют воздушные тревоги. Таким образом, матчи 22-го тура УПЛ проходят с задержками и паузами.

В игре "Ворскла" - "Динамо", которая проходит в Полтаве, было сыграно всего 36 минут. Команды более 2 часов ждали возможности продолжить матч. Интересно, что в этот период времени тревогу объявляли трижды (с интервалами между концом и началом в несколько минут). В 18:30 матч был возобновлен.

В матче "Заря" - "Металлист 1925", который проходит в Киеве, команды два раза ходили в укрытие. Сначала пришлось отложить начало второго тайма, а на 85-й минуте снова объявили об опасности. В 18:23 прозвучал свисток о продолжении игры.

Поединок "Колос" - "Днепр-1" вовремя не начался. Встреча должна была стартовать в Ковалевке в 18:00. Зато, из-за тревоги, начало было смещено на 40 минут.

Следить за счетами и моментами игр УПЛ вы можете на сайте UA-Футбол, в разделе "Футбол онлайн", с помощью текстовых трансляций.