Мичин: Как только я приехал в Украину, немедленно приступил к изучению языка. Это было нетрудно

Полузащитник "Зари" Петар Мичин пообщался с пресс-службой УПЛ на тему адаптации сербского футболиста в Украине и выступлениях в чемпионате.

- Как происходит ваша адаптация в Украине и в "Заре" в частности?

- Я достаточно хорошо адаптировался здесь, ребята очень приветливые и тепло приняли меня в новом коллективе. Также, как только я приехал, немедленно приступил к изучению языка. Это было нетрудно, поскольку ваш язык похож на сербский.

- Как вам в целом уровень Украинской Премьер-Лиги, как человеку, который приехал с бэкграундом в других чемпионатах?

- Мне нравится Украинская Премьер-Лига, потому что это лига, где каждый может победить каждого. У вас здесь хорошие стадионы и люди, которые реально любят футбол. Конечно, из-за войны ситуация в стране тяжелая: нам приходится долго путешествовать без возможности авиаперелета, матчи иногда прерываются воздушными тревогами и мы играем без болельщиков на трибунах, но я надеюсь, что все это скоро закончится и все вернется к нормальным условиям.

- Как бы вы оценили шансы "Зари" выиграть в борьбе за сохранение места в Украинской Премьер-Лиге?

- Я думаю, что наши шансы очень хорошие. Вопрос о том, останемся ли мы в УПЛ или нет, вообще не должен стоять. Плохо, что мы вообще говорим о перспективе сохранения места в чемпионате, вместо места в зоне еврокубков. "Заря" - это большой украинский клуб, мы всегда должны быть близко к топ-местам в чемпионате. Сейчас мы боремся за выживание, к сожалению, таковы реалии сегодня. Я уверен, мы останемся в Премьер-Лиге и в следующем сезоне вернемся туда, где должны быть.