Президент Оболони Слободян: Нужно влиять и давить на судью так, как это делает Шахтер

Президент "Оболони" Александр Слободян после поражения "Шахтеру" (0:3) остался недовольным всеми: своим тренерским штабом, игроками и судьями. К последним Слободян имеет больше всего претензий. В частности, относительно удаления в конце первого тайма игрока "Оболони" Суханова.

- Разгромное поражение от "Шахтера". По игре как вам, понравилось или не очень?

- Мы начали матч неплохо. У Суханова были два момента, которые он не реализовал. Понятно, что игра с "Шахтером" - это определенные уроки для нашей команды. Мы должны от таких игр расти и делать выводы. Не только игроки, но и тренеры в том числе. Но отдельные футболисты сегодня совсем неудачно сыграли. Мы привезли голы сами себе. Хочу сказать, что за последние 25 лет в нашем футбольном судействе мало что изменилось. Мы делали официальные запросы в УАФ и писали, чтобы нам не ставили таких рефери, как Копиевский или Иванов. Каким-то образом сегодня на VAR сидел Копиевский. Думаю, что он и повлиял на удаление нашего игрока. А потом мы играли вдесятером. Конечно, в меньшинстве играть против техничной команды с игроками международного класса - непросто. За 25 лет ничего не изменилось. Если когда-то у нас две команды были фаворитами за чемпионство и боролись, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Одна всегда пользовалась властью, а другая - работой судей. Спустя много лет эта работа с рефери остается и даже была в сегодняшней игре. Рефери руководили игроки "Шахтера".

- То удаления не было вы считаете?

- Да, там была серьезная борьба. Но в таком случае дают желтую карточку, а не красную. Судья якобы из Милана приехал. Но он не видит итальянского футбола и как там судят Серию А. Видимо и не видел работу рефери в АПЛ. Еще раз хочу сказать, что на красную карточку тот эпизод не тянул. Но нам нужно делать выводы и идти дальше. Тяжело было надеяться, что мы победим "Шахтера", но побороться за ничейку можно было. Но ошибки допустили как игроки, так и тренеры. Ну и судьи также повлияли на результат этого матча.

- Вы после матча подошли к своему тренерскому штабу и что-то с ними говорили. О чем шла речь?

- Я указывал на их ошибки. Разбор полетов сразу по горячим следам. Мы уже давно говорим, как нужно комплектовать команду и на какие позиции нужно иметь игроков. Команда пропускает очень много после стандартов и очень много проигрывает верховых мячей. А чтобы побороться за эти единоборства - нам нужны эти игроки.

- В прошлом туре обыграли "Полесье". Не всегда так все плохо.

- Ну что я могу здесь сказать? Я бы мог говорить, как отдельные люди влияют на такие матчи, как с "Шахтером". Нельзя, чтобы игроки на поле руководили судьями. Наши игроки молчат, будто воды в рот набрали, а те без конца управляются, ойкают, падают и встают. А рефери показывает карточки и раздает их направо или налево.

- То есть эмоции игроков руководили процессом?

- Наша команда менее опытная. Нашим игрокам и тренерам тоже нужно делать выводы правильно. Ну как минимум надо подсказывать на поле друг другу. Можно ли делать передачу или игрок сам стоит и так далее. Надо пользоваться подсказками. В то же время нужно влиять и давить на судью так, как это делает "Шахтер".