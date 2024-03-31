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Третьяков: Хочу поблагодарить клуб за хорошо организованную реабилитацию

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Игрок вернулся на поле

Третьяков: Хочу поблагодарить клуб за хорошо организованную реабилитацию

Фото: Дніпро-1

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Атакующий полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков сыграл матч после длительной травмы. Он провел на поле полчаса времени. Победная игра с "Колосом" (2:0) стала для футболиста 1-й в УПЛ в этом сезоне и 2-й в целом.

- Очень доволен, что сегодня выиграли. Эта победа нам была необходима для нашей уверенности. Рад вернуться именно в такой момент. И ребята меня поддержали, и хочу поблагодарить клуб за хорошо организованную реабилитацию, поэтому рад вернуться на поле.

- Доволен тем объемом минут, что провел на поле, или хотелось большего?

- Конечно доволен, ведь семь месяцев не появлялся на поле, а пожалуй даже больше. Поэтому был бы доволен и на три минуты выйти (улыбается).

- Насколько усложняло подготовку к матчу то, что сборники возвращались в команду в разное время?

- Ну, ребята же там не сидели без дела, а тренировались, тем более и Пихаленок и Гуцуляк сегодня отличились, а значит хорошо подготовились. Мы также много работали в перерыве, сыграли товарищеский матч, который нам пошел сегодня на пользу. В первом тайме мы не так уверенно выглядели, но хорошо, что забили быстрый гол, а вот после перерыва считаю, что мы полностью контролировали игру.

- В турнирном плане эта победа также очень важна?

- Конечно важна, как и каждая игра. Надо набирать ход и держать этот уровень не сбавляя.

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Источник:
Дніпро-1
Опубликовал: Виктор Иванчук
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