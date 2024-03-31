Бондарь: Сразу виден класс Кевина и Марлона. Теперь им нужно время, чтобы адаптироваться к украинскому футболу

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь оценил победу над "Оболонью" (0:3) в 22-м туре УПЛ, а также новичков команды Кевина и Марлоса.

- Ты вернулся из расположения национальной сборной Украины, которая завоевала право сыграть на чемпионате Европы в Германии. Как настроиться после такого результата на матч украинской Премьер-лиги?

- Все ребята, которые выезжали в расположение своих сборных, выполнили главную задачу - классифицировались на чемпионат Европы. Речь о сборных Украины и Грузии. Поэтому настроение у нас было отличное. В нашей команде все понимали, что нам очень важно было победить в игре с "Оболонью".

- Трудно переключиться с международных игр на дела домашние?

- Это дело привычки. Для нас все матчи очень важны, но действительно трудно переключиться. Наш тренерский штаб умеет правильно подготовить команду, и старшие ребята всегда могут подсказать и правильно настроить младших игроков. Даже на игру с аутсайдером.

- Мы все видим, как "Оболонь" играет в домашних матчах - гостям здесь тяжело, кости буквально трещат...

- И сегодня так было. Первый тайм изобиловал фолами и грубой игрой. Думаю, что рефери правильно удалил нападающего "Оболони" Суханова. Он грубо сыграл против Шведа. Да и несколько минут назад он пытался грубо сыграть против меня - просто не попал мне по ноге.

- Все главные события в матче произошли в тайме первом, а вторая половина игры уже таких эмоций не вызвала...

- Согласен. С "Оболонью" тяжело играть всем. "Пивовары" - неуступчивый соперник, который дает всем бой. Им не имеет значения с кем играть.

- Расскажи о ваших новых дорогих бразильцах - Кевине и Марлоне.

- Рано еще о чем-то говорить. Они общаются на португальском языке. Несколько базовых слов - "Спокойно, сзади, один" - они уже выучили. Очевидно, что это игроки высокого уровня. Кевин пришел к нам раньше, а у Марлона было повреждение, и только недавно он начал тренироваться в общей группе. Но сразу видно их класс. Теперь им нужно время, чтобы адаптироваться к украинскому футболу. Здесь защитники играют агрессивно. С "Оболонью" Марлон имел дебют в УПЛ. Но он играл с большим желанием, показал хороший объем работы на футбольном поле. Эти футболисты помогут "Шахтеру" в ближайшем будущем. Конкуренция - всегда хорошо.

- Однако мы знаем по опыту, что бразильцам нужно определенное время для адаптации в нашем чемпионате

- Так и есть. Кому-то нужно полгода, кому-то больше. Мы стараемся играть в качественный футбол, с владением мяча. А наши соперники в чемпионате Украины чаще всего играют от обороны. Здесь много борьбы и легко не будет.

- Понятно, что "Шахтер" хочет стать снова чемпионом Украины и играть в групповом турнире Лиги чемпионов осенью. Кубок Украины также в приоритете у команды? Уже в среду полуфинал с "Черноморцем".

- Эмоции и мотивация у меня есть всегда. При Пауло Фонсеке я играл до финала Кубка Украины, но потом уехал в юношескую сборную Украины (U-20), которая в Польше стала чемпионом мира. Поэтому Кубок Украины лично я еще не выигрывал. Все мы, в "Шахтере", хотим выиграть как чемпионат, так и Кубок Украины. У нас достаточно молодая команда сейчас. В среду мы постараемся показывать свой лучший футбол в противостоянии с "Черноморцем" и постараемся выйти в финал.