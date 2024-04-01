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Ночная атака БПЛА. Силы ПВО сбили два шахеда

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Ночная атака БПЛА. Силы ПВО сбили два шахеда

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 1 апреля враг в очередной раз атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО сбили два дрона.

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БПЛА типа Shahed", - говорится в сводке Генштаба.

Сообщается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено два ударных БПЛА.

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Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что угроза применения дронов-камикадзе была объявлена для Сумской и Харьковской областей. Тревога в областях длилась чуть больше одного часа.

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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