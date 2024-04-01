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Россия может пойти в масштабное наступление на одном из направлений - ISW

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Россия может пойти в масштабное наступление на одном из направлений - ISW

ГУР

Новина українською

Российские войска в конце весны или в начале лета могут начать масштабное наступление на Донецком направлении, сообщает пресс-служба Института изучения войны (ISW).

Командование РФ может сосредоточить свою наступательную операцию на западе Донецкой области, надеясь использовать устойчивое, но незначительное продвижение российских войск в этом секторе.

В отчете ISW напоминается, что, похоже, украинские войска отбили российскую механизированную атаку численностью в батальон вблизи Авдеевки Донецкой области 30 марта - первую механизированную атаку численностью в батальон с момента начала российскими войсками кампании по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года.

В то же время в Институте изучения войны считают, что способность Украины защититься от этой атаки (особенно под Авдеевкой, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери населенного пункта), является положительным показателем способности Украины защититься от будущих широкомасштабных российских нападений и ожидаемой наступательной операции России летом 2024 года.

"Возможно, украинским войскам пришлось потратить значительное количество материальных средств для защиты от российского наступления под Тоненьким, что подчеркивает способность России проводить наступления, которые заставляют Украину тратить значительную часть своих и без того ограниченных материальных и человеческих резервов на оборону от них. Продемонстрированная Украиной способность умело обороняться от широкомасштабного российского наступления на особо критическом участке фронта, несмотря на вызовы, которые стоят перед Украиной, свидетельствует о том, что украинские силы могут достичь значительных успехов на поле боя", - говорится в отчете.

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Источник:
ISW
Опубликовал: Александр Бураков
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