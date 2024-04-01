Нардеп ВР рассказал, при каких условиях в Украине может быть заблокирован Telegram
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Ярослав Юрчишин у Facebook
Народный депутат и председатель комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин не считает возможную блокировку Telegram в Украине попыткой "посягательства на свободу слова". Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
"Свобода слова - это производная от персонализации, то есть мы понимаем, кто стоит за этим словом. И соответственно, когда это слово нарушает законные рамки, например, звучит призыв к терроризму или оправдание российской агрессии, то надо понимать, что твое слово приводит к определенным последствиям.
Для блокировки Telegram надо иметь четкую аргументацию - решение СНБО о санкциях, например. А для этого должна произойти какая-то серьезная критическая ситуация с утечкой информации. Очень не хотелось бы, чтобы это произошло, поэтому нам надо сделать выбор", - говорит нардеп.
Ранее относительно потенциального запрета использования Telegram
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