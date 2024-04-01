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Спикер Палаты представителей США анонсировал нововведения в законопроекте о поддержке Украины

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Долгожданное голосование состоится уже после каникул Конгресса

Спикер Палаты представителей США анонсировал нововведения в законопроекте о поддержке Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что пакет по помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения". Одно из них - возможность предоставления помощи в кредит. Об этом информирует The Hill.

Республиканец заверил, что в США активно работают над достижением консенсуса по этому вопросу.

"Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт [законопроект с помощью Украине], но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения", - подчеркнул Джонсон.

Также спикер упомянул о законе REPO, который позволяет арестовывать замороженные в США активы России и передавать их Украине.

"Если мы можем использовать арестованные активы российских олигархов, чтобы позволить украинцам бороться с ними, это просто чистая поэзия", - подчеркнул он.

Кроме того, Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля.

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Источник:
The Hill
Опубликовал: Александр Бураков
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