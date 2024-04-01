В России "чрезвычайно много" планирующих бомб весом 1 500 кг, - Воздушные силы
Главная задача ВСУ - борьба с их носителями
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Основной задачей Украины является борьба непосредственно с носителями, которые применяют авиабомбы.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Укрінформ.
"Это чрезвычайно мощное оружие – 1500 кг достаточно, чтобы сложить полностью 9-этажный панельный дом или старую "хрущевку". Конечно, таких бомб в России чрезвычайно много, и то, что они их используют, свидетельствует, что они пытаются истощить нашу систему ПВО. Основная наша задача сейчас – это бороться непосредственно с носителями, которые применяют эти бомбы, а это - самолеты Су-34 и Су-35. Конечно, это довольно непростая задача, однако мы показали, что можем выполнять сейчас и такие сверхсложные операции", - сказал он.
В то же время представитель ВС подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве западных систем защиты.
"Нам нужно больше западных систем. К сожалению, мы сейчас не можем производить их самостоятельно. Поэтому в этом вопросе полагаемся на наших партнеров и очень благодарны им за поддержку", - добавил Евлаш.
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