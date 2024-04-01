После скандала с поцелуями в кабинете глава Ровненского ТЦК попросился в боевую часть
Также командование не имеет претензий по выполнению офицером поставленных задач
фото из свободных источников
Начальник Ривненского объединенного городского ТЦК и СП полковник Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев с коллегами-женщинами на работе, написал рапорт на увольнение.
Об этом сообщили в Оперативном командовании "Захід".
В ведомстве отмечают, что у командования нет претензий относительно выполнения офицером его служебных обязанностей, но отметили, что личные вопросы военнослужащие не должны разрешать на рабочем месте.
"Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей. Приказ о его назначении на новое место службы подписан соответствующим руководством", - говорится в сообщении.
Также правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах в служебном помещении установили скрытые видеокамеры.
"Также отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Следовательно, обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников", - добавили в ОК "Захід".
Напомним, ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявили, что проведут служебную проверку относительно обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области.
На распространяющемся в сети видео мужчина в военной форме (якобы Ярмошевич) сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а затем - с другой. События происходят предположительно на рабочем месте военного.
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