После скандала с поцелуями в кабинете глава Ровненского ТЦК попросился в боевую часть

Начальник Ривненского объединенного городского ТЦК и СП полковник Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев с коллегами-женщинами на работе, написал рапорт на увольнение.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Захід".

В ведомстве отмечают, что у командования нет претензий относительно выполнения офицером его служебных обязанностей, но отметили, что личные вопросы военнослужащие не должны разрешать на рабочем месте.

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"Принимая во внимание общественный резонанс от публикации материалов, указанный офицер по собственной инициативе написал рапорт о переводе его для дальнейшего выполнения служебных обязанностей в одну из боевых частей. Приказ о его назначении на новое место службы подписан соответствующим руководством", - говорится в сообщении.

Также правоохранители устанавливают, при каких обстоятельствах в служебном помещении установили скрытые видеокамеры.

"Также отмечаем, что утечка видеоматериалов была вброшена и распространена в целом через ресурсы и при прямом сопровождении "лидеров" общественного мнения врагов. Следовательно, обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения информационной гигиены и более тщательной проверки первоисточников", - добавили в ОК "Захід".

Напомним, ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявили, что проведут служебную проверку относительно обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской области.

На распространяющемся в сети видео мужчина в военной форме (якобы Ярмошевич) сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а затем - с другой. События происходят предположительно на рабочем месте военного.